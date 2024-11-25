15-летнего зумера сильно избили на концерте Ивана Золо в Ярославле

В Ярославле в клубе «Мед» на концерте блогера Ивана Золо подростки устроили давку, во время которой сильно избили 15-летнего зуммера, сообщает Mash .

Причиной инцидента стала ошибка организаторов, которые продали 1,9 тыс. билетов на концерт. При этом помещение рассчитано не более чем на 1 тыс. человек.

Когда количество гостей стало явно больше положенного, охрана перестала пускать посетителей. Организаторы пообещали вернуть деньги за билет всем, кого развернули на входе. Однако такое предложение людей не устроило.

В результате разъяренная толпа выбила двери и ворвалась в помещение. Во время этого неизвестные сильно избили 15-летнего подростка. Ему понадобилась помощь медиков.

Кроме того, гардероб не смог вместить всю одежду гостей. Многим пришлось оставлять куртки на лавках или на полу. Некоторые гости и вовсе не смогли получить свою одежду назад, а другие ждали около двух с половиной часов, пока охрана выгоняла посетителей на холод.

Полиция проводит доследственную проверку.

Ранее в Балашихе подростки толпой избили двух несовершеннолетних. СК возбудил уголовное дело.