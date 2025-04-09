15 человек умерли от отравления наркотиками в Нижегородской области в 2025 году

Начальник управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Нижегородской области Дмитрий Филатов на пресс-конференции рассказал, что в регионе зарегистрировано 7140 лиц, употребляющих наркотические средства в немедицинских целях, сообщает ИА «Время Н» .

По его словам, в первые 3 месяца 2025 года в Нижегородской области зафиксировано 1427 правонарушений, связанных с наркотиками. Показатель демонстрирует рост на 67,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«Ежедневно в регионе фиксируется 19 преступлений наркотической направленности», — добавил Филатов.

На основании информации, предоставленной Роспотребнадзором, стало известно о 31 случае отравления наркотическими веществами в регионе за первые 2 месяца 2025 года. Среди отравившихся был выявлен один несовершеннолетний.

Бюро судебно-медицинской экспертизы сообщило о 15 случаях отравлений, которые привели к смерти. Для сравнения, за тот же период прошлого года в Нижегородской области было зарегистрировано 16 летальных исходов, вызванных наркотическими веществами.

Филатов также уточнил, что в текущем году в судебные органы передано 10 уголовных дел, фигурантами которых являются 6 иностранцев, обвиняемых в нелегальном сбыте наркотических средств. В числе обвиняемых — выходцы из Узбекистана, Армении, Туркменистана, Таджикистана и Египта.