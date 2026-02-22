14 пострадавших: мэр Львова назвал терактом произошедший взрыв в городе

сегодня в 09:43

Мэр Львова Садовой: 14 человек пострадали в результате теракта в городе

Мэр Львова Андрей Садовой назвал террористическим актом взрыв, который произошел на территории города.

В воскресенье украинские СМИ сообщали, что взрывы прогремели во Львове. В результате ЧП есть погибшие и пострадавшие, среди которые сотрудники правоохранительных органов.

«Это был теракт», — написал Садовой в своем Telegram-канале.

Градоначальник добавил, что в результате взрыва пострадали 14 человек. Всех пострадавших экстренно госпитализировали.

Ранее стало известно, что ВС РФ нанесли комбинированный удар по энергетической и военной инфраструктуре Украины, взрывы гремели в Киеве и области.

