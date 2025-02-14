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14-летнего подростка избили в школе до сотрясения мозга в Колпино

В Колпино 14-летнего подростка избили на перемене в одной из школ города. У пострадавшего диагностировали сотрясение мозга, сообщает 78.ru .

Инцидент произошел в школе № 170 на проспекте Ленина.

На опубликованных кадрах видно, как подросток избивает мальчика, лежащего на полу. Пострадавшему наносятся удары руками и ногами, в том числе по голове.

Выяснилось, что ученик 8-го класса напал на подростка после после информации, что пострадавший распускает про него слухи.

Врачи диагностировали у пострадавшего школьника сотрясение мозга, однако семья отказалась от госпитализации. Правоохранительные органы проводят проверку по факту случившегося.

Ранее в Подмосковье дети избили на камеру сверстника-инвалида за желание подружиться. Правоохранители проводят проверку.