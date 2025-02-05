«Только не бей меня, пожалуйста»: в Подмосковье дети запинали мальчика-инвалида

Дети в Дмитрове избили на камеру сверстника-инвалида за желание подружиться

В Дмитрове группа из мальчиков избила сверстника-инвалида, который хотел с ними подружиться. Свои действия школьники снимали на видео, которое появилось в Сети. Полиция Подмосковья начала проверку по факту случившегося, сообщает пресс-служба ведомства .

На кадрах, опубликованных в Telegram-канале «Это Дмитров, детка», видно, как на поляне вблизи детской площадки и жилых многоквартирных домов группа из четырех мальчиков окружила пятого юношу. Шестой участник инцидента снимал происходящее на видео.

«Только не бей меня, пожалуйста. Со всей искренностью…» — сказал окруженный подросток, но закончить фразу не успел, так как получил кулаком по лицу.

После этого другой ребенок тоже ударил юношу по лицу, тот уже корчился от боли. Что именно произошло в микрорайоне Маркова, устанавливает полиция.

«В полицию заявлений по данному факту не поступало. Сотрудниками отдела по делам несовершеннолетних участники инцидента установлены, они вместе с законными представителями вызваны в отдел полиции для дачи объяснения. Их действиям будет дана правовая оценка в соответствии с законодательством», — сообщили правоохранители.

О том, что мальчик имеет инвалидность, сообщается в описании к видео, опубликованному в городском паблике.