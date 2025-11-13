¼ кружки какао на завтрак: воспитатели морили голодом малышей в детсаду Тюмени

Воспитатели кричали на малышей и морили их голодом в тюменском детсаду

В Тюмени разразился скандал после того, как вскрылась вся правда об одном из детских садов, где воспитатели постоянно кричали на детей, давали им «мизерные порции еды», а также оскорбляли их родителей, сообщает «Осторожно, новости» .

Елизавета С. пришла в детсад на стажировку. Ее повергло в шок происходящее в стенах дошкольного учреждения. По словам девушки, воспитатели кричали на малышей, грубо укладывали их спать, а также регулярно обсуждали родителей.

Более того, маленьких воспитанников в детсаду чуть ли не морили голодом. Им давали «мизерные порции еды сомнительного качества», как рассказала девушка. Она привела пример: однажды на завтрак малышам давали четверть кружки какао и тарелку каши объемом 2–3 столовых ложки, а на обед — салат из моркови и капусты.

Елизавета тайком записала на видео происходящее. В кадре ребенок просит дать ему хлеб, но воспитатель отказывается это делать. Кроме того, в ролике слышно, как воспитатели критикуют родителей малышей.

Елизавета написала заявление в прокуратуру, департамент образования. Она также хочет обратиться в СК.

