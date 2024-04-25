14 игроков клуба РПЛ отравились в столице Чечни

сегодня в 21:16

Mash: футболисты «Сочи» массово отравились в Грозном перед матчем с «Ахматом»

Главный тренер футбольного клуба «Сочи» Роберт Морено заявил о массовом отравлении игроков своей команды, сообщает Mash .

Инцидент произошел в Чечне перед матчем с грозненским «Ахматом».

Морено отметил, что после обеда с обезвоживанием слегли 12 футболистов. Все они не готовы принять участие в матче, однако игра состоится. В стартовый состав оперативно были внесены изменения.

Футбольный матч перенесенного 21-го тура чемпионата России между «Сочи» и «Ахматом» проходит в четверг.

Команда из Грозного, набрав 23 очка, занимает 15 место в турнирной таблице РПЛ, «Сочи» занимается последнюю строчку, имея в активе 19 очков.