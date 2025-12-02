14 человек пострадали в массовом ДТП с двумя автобусами в Нижегородской области

Вечером 2 декабря в Нижегородской области произошла массовая авария с участием двух автобусов. Последствия ДТП, в котором пострадали минимум 14 человек, в том числе ребенок, попали на видео, которое опубликовал РЕН ТВ .

На опубликованных кадрах видно, что в аварию попали легковые автомобили и грузовик. Автобусы в видео не попали, но, по словам очевидцев, сразу два таких транспортных средства угодили в массовую аварию.

Предварительно известно, что на трассе М-12 столкнулись два автобуса с общим числом пассажиров более 100 человек, два грузовика и две легковушки. На месте происшествия работает Госавтоинспекция, которая перекрыла движение и разбирается в обстоятельствах случившегося.

По оперативной информации, пострадали не менее 14 человек, в том числе ребенок. Сколько лет несовершеннолетнему, а также какие травмы получили люди, не уточняется.

