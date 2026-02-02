13-летний школьник умер в ванной, уронив телефон в воду

В Ленинградской области 13-летний подросток умер от удара током в ванной, сообщает «112» .

Отец погибшего сказал, что мальчик пришел с прогулки и пошел в ванную с телефоном. Подросток поставил гаджет на зарядку. По предварительной информации, мальчик уснул и выронил смартфон в воду.

Пострадавший умер на месте происшествия. По данному факту начата проверка.

Ранее в Ленинградской области 14-летний подросток почувствовал себя плохо после пробежки по спортзалу на уроке физкультуры и потерял сознание. Ребенка госпитализировали, но он скончался.

