12 украинских беспилотников сбили в двух регионах РФ за ночь

Их сбили с помощью систем противовоздушной обороны. Так, 11 дронов ликвидировали над Курской областью, еще один — над Белгородской областью.

Российские военные смогли предотвратить попытки ВСУ совершить террористические атаки в стране.

Ранее снайпер ВС РФ одним выстрелом сбил украинский беспилотник «Баба Яга». Это произошло в ДНР.