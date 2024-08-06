12 украинских беспилотников сбили в двух регионах РФ за ночь
Минувшей ночью над Курской и Белгородской областями уничтожили 12 беспилотников противника, сообщает пресс-служба Минобороны страны.
Их сбили с помощью систем противовоздушной обороны. Так, 11 дронов ликвидировали над Курской областью, еще один — над Белгородской областью.
Российские военные смогли предотвратить попытки ВСУ совершить террористические атаки в стране.
Ранее снайпер ВС РФ одним выстрелом сбил украинский беспилотник «Баба Яга». Это произошло в ДНР.