12-летняя девочка утонула в пруду на западе Москвы

Двенадцатилетняя школьница утонула во время купания в одном из городских водоемов на западе Москвы, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Предварительно, девочка вместе с подругой пошли купаться в пруду в столичном районе Солнцево. В какой-то момент одна из школьниц начала тонуть и не смогла самостоятельно выбраться на берег. Подруга обратилась за помощью, однако спасти школьницу не удалось.

Прокуратура устанавливает все обстоятельства случившегося, а также держит на контроле проверку по факту гибели 12-летней девочки.

Ранее 6-летняя девочка сломала позвоночник, прыгая на батутах спортцентре Yourways Forth в Москве. Малышка неудачно упала, выполняя элемент, затем у девочки резко заболела спина, ей стало тяжело дышать.