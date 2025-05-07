12-летний мальчик поджег полицейский участок в подмосковном Железнодорожном

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12-летний мальчик в микрорайоне Железнодорожном в Балашихе Московской области поджег полицейский участок. Его на это подтолкнули телефонные мошенники, сообщает Baza .

Подросток попытался поджечь дверь. Полицейские оперативно заметили возгорание и потушили его. Они успешно задержали подозреваемого.

Выяснилось, что подростка зовут Саша. Он признался, что на преступление его подтолкнули телефонные мошенники.

Ранее 13-летний подросток поджег дверь полицейского участка в Москве по заданию аферистов из Украины. Он бросил в строение зажигательную смесь.