12-летний мальчик передал мошенникам более 5 млн рублей в подмосковном лесу

Аферистам удалось обмануть 12-летнего ребенка и заставить его взять у родителей около 5 млн рублей, после чего отдать их курьеру в лесу Подмосковья. В этот момент мать и отец разыскивали школьника, отслеживая его передвижения по приложению, сообщает Baza .

Мошенники написали подростку и сказали, что якобы они — полицейские. После чего начали угрожать тем, что его родителей посадят в тюрьму. Чтобы не допустить этого, ребенок должен был отдать «правоохранителям» деньги в условленном месте.

Подросток захотел спасти близких, взял сумку с денежными средствами и отдал ее неизвестному в мытищинском лесу. Суммарно ребенок вынес из дома 5 млн рублей, 7 тыс. долларов и 2,7 тыс. евро.

Родители написали заявление в полицию. Открыто уголовное дело по статье «Мошенничество».