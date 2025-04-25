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114 пожаров произошло в Подмосковье за сутки

За прошлые сутки пожарно-спасательные подразделения Подмосковья выезжали на тушение пожаров 114 раз. В них пострадали два человека, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области.

На ликвидацию последствий ДТП спасатели выезжали 13 раз. В авариях за сутки пострадали 15 человек, двое из них погибли, 13 человек спасли.

24 апреля произошел пожар на даче в Сергиево-Посадском городском округе. На момент прибытия пожарных в доме горела крыша. Сотрудникам МЧС удалось справиться с возгоранием, пострадавших в инциденте нет.

Для тушения привлекли 12 человек и 3 единицы техники. Причину пожара устанавливают.

Ранее в поселке Малаховка Московской области произошел пожар в магазине «Пятерочка». Местные жители рассказали РИАМО, что ранее на этом месте уже происходило возгорание.