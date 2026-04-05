«112»: пожарная сигнализация в ТЦ Калининграда отключилась спустя 30 секунд

По словам очевидцев, пожарная сигнализация в загоревшемся ТЦ «Гиант» в Калининграде звучала только 30 секунд, после чего отключилась, сообщает «112» .

Екатерина находилась вместе с мужем и ребенком в детской комнате на третьем этаже ТЦ. По ее словам, в какой-то момент сработала пожарная сигнализация, но тревога продлилась всего 30 секунд.

Многие посетители решили, что это сбой. Они продолжили заниматься своими делами, а затем с удивлением обнаружили паникующих людей, которые кричали о пожаре, забирали своих детей и бежали прочь.

После этого из ТЦ начали эвакуировать людей. По словам Екатерины, посетители в поисках безопасного выхода спускались по лестницам. Возникла давка. Многие люди выбегали из здания без верхней одежды и обуви, в том числе дети.

Ранее в ТЦ «Гиант» в Калининграде произошел пожар. Его площадь увеличилась до 1,5 тыс. квадратных метров. Возгорание локализовали, продолжается процесс тушения. Из здания эвакуировали примерно 140 человек.

