112: худруку Кубанского казачьего хора Захарченко стало плохо в столичном аэропорту

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86-летнего артиста доставили в больницу.

Как выяснилось, Виктор Гаврилович жаловался на боли в области сердце и несколько раз отказывался ехать в больницу, однако бригада медиков все же госпитализировала его.

Сейчас мужчина находится в столичном медучреждении. Ему предстоит пройти полный медосмотр, чтобы врачи выявили точную причину недуга.

Виктор Захарченко — советский и российский фольклорист и общественный деятель, исследователь народной песни, хоровой дирижер, профессор и композитор. Является художественным руководителем Государственного академического Кубанского казачьего хора.