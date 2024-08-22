112: худруку Кубанского казачьего хора Захарченко стало плохо в столичном аэропорту
Художественному руководителю Кубанского казачьего хора Виктору Захарченко стало плохо в московском аэропорту, сообщает 112.
86-летнего артиста доставили в больницу.
Как выяснилось, Виктор Гаврилович жаловался на боли в области сердце и несколько раз отказывался ехать в больницу, однако бригада медиков все же госпитализировала его.
Сейчас мужчина находится в столичном медучреждении. Ему предстоит пройти полный медосмотр, чтобы врачи выявили точную причину недуга.
Виктор Захарченко — советский и российский фольклорист и общественный деятель, исследователь народной песни, хоровой дирижер, профессор и композитор. Является художественным руководителем Государственного академического Кубанского казачьего хора.