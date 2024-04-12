112: хозяином взорванного в Москве внедорожника оказался экс-сотрудник СБУ

В пятницу на Коровинском шоссе в столице внедорожник взорвался через секунду после запуска двигателя, эпицентр располагался под местом водителя. В результате ЧП пострадал хозяин авто, еще были повреждены две соседние машины.

Прозоров несколько лет назад перебрался в РФ. До этого он с 2014 года сотрудничал со спецслужбами России, передавая сведения о ходе АТО на востоке Украины.

По основной версии специалистов, в автомобиле сработало взрывное устройство. Следователи возбудили по данному факту уголовное дело.