11 украинских дронов ликвидировано в РФ прошлой ночью

Их сбили при помощи дежурных средств ПВО. По четыре дрона уничтожили над Брянской и Белгородской областями, три — над Крымом.

Так, российские военные пресекли попытку ВСУ совершить террористические атаки в стране.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз рассказал, что над регионом сбили два беспилотника. Это произошло в Трубчевскои и Суражском районах.