11 украинских дронов ликвидировано в РФ прошлой ночью
Над территорией трех регионов России минувшей ночью ликвидировали 11 украинских беспилотников, сообщает пресс-служба министерства обороны страны.
Их сбили при помощи дежурных средств ПВО. По четыре дрона уничтожили над Брянской и Белгородской областями, три — над Крымом.
Так, российские военные пресекли попытку ВСУ совершить террористические атаки в стране.
Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз рассказал, что над регионом сбили два беспилотника. Это произошло в Трубчевскои и Суражском районах.