Воздушную атаку ВСУ отразили над Брянской областью
ПВО сбила над Брянской областью еще один беспилотник ВСУ
Российская система ПВО сбила над Брянской областью еще один беспилотник ВСУ, сообщил губернатор Александр Богомаз.
Российская система ПВО сбила украинский дрон над Брянской областью, сообщил губернатор Александр Богомаз.
«Над территорией Трубчевского района уничтожен беспилотный летательный аппарат самолетного типа», — написал глава региона в своем Telegram-канале.
Пострадавших и разрушений нет, уточнил он.
Ночью во вторник БПЛА сбили над Суражским районом региона.