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11 украинских дронов и 2 безэкипажных катера уничтожены в РФ за ночь

За минувшую ночь в России сбили 11 беспилотников ВСУ, а также два безэкипажных катера, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Дроны перехватили с помощью дежурных средств ПВО. Четыре беспилотника ликвидировали в Курской области, еще четыре — в Крыму и над Черным морем, три — в Белгородской области.

Дежурными огневыми средствами в Черном море были уничтожены два безэкипажных катера, которые следовали в направлении Крыма.

Ранее в Белгородской области за ночь уничтожили три дрона противника.