11 украинских беспилотников уничтожили за ночь в России

Минувшей ночью в Белгородской области и над Черным морем сбили 11 дронов противника самолетного типа, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Они были перехвачены дежурными средствами ПВО. Восемь аппаратов ликвидировали над Белгородской областью, еще три — над Черным морем.

Таким образом, российские военные не дали ВСУ совершить террористические атаки в стране.

Также 29 ноября беспилотники ВСУ во время нападения повредили 25 домов в Славянске-на-Кубани в Краснодарском крае. Была ранена женщина.