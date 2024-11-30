11 украинских беспилотников уничтожили за ночь в России
Минувшей ночью в Белгородской области и над Черным морем сбили 11 дронов противника самолетного типа, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Они были перехвачены дежурными средствами ПВО. Восемь аппаратов ликвидировали над Белгородской областью, еще три — над Черным морем.
Таким образом, российские военные не дали ВСУ совершить террористические атаки в стране.
Также 29 ноября беспилотники ВСУ во время нападения повредили 25 домов в Славянске-на-Кубани в Краснодарском крае. Была ранена женщина.