11-летняя девочка в Австралии пережила укус одной из самых ядовитых змей в мире
Фото - © Ian W. Fieggen. Собственная работа/Wikipedia.org
11-летняя девочка в Австралии смогла выжить после укуса смертельно опасной тигровой змеи, которая считается одной из самых ядовитых змей в мире, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на The Sunday Times.
Залли из города Перт каталась на скутере в парке 2 декабря. Внезапно она услышала шипение в траве. Посмотрев вниз, девочка увидела змею.
К тому моменту рептилия уже успела укусить школьницу. Девочка почувствовал сильное жжение в районе лодыжки, увидела кровь. Залли тут же бросилась к маме, которая отвезла ее в больницу.
Там девочка 12 часов провела под наблюдением врачей. Каждый час у нее брали анализы. Оказалось, что яд не попал в кровеносную систему, поэтому школьница отделалась испугом.
Тигровые змеи живут на юго-востоке Австралии, в Новой Гвинее, на Соломоновых островах и острове Тасмания. Смертность от их укуса составляет от 40% до 60%, если не обратиться за медпомощью сразу же после происшествия.
Ранее на Бали кошка Мася спасла уральскую семью от ядовитой змеи. Сейчас пушистая героиня восстанавливается после нескольких дней в реанимации.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.