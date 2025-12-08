11-летняя девочка в Австралии пережила укус одной из самых ядовитых змей в мире

11-летняя девочка в Австралии смогла выжить после укуса смертельно опасной тигровой змеи, которая считается одной из самых ядовитых змей в мире, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на The Sunday Times.

Залли из города Перт каталась на скутере в парке 2 декабря. Внезапно она услышала шипение в траве. Посмотрев вниз, девочка увидела змею.

К тому моменту рептилия уже успела укусить школьницу. Девочка почувствовал сильное жжение в районе лодыжки, увидела кровь. Залли тут же бросилась к маме, которая отвезла ее в больницу.

Там девочка 12 часов провела под наблюдением врачей. Каждый час у нее брали анализы. Оказалось, что яд не попал в кровеносную систему, поэтому школьница отделалась испугом.

Тигровые змеи живут на юго-востоке Австралии, в Новой Гвинее, на Соломоновых островах и острове Тасмания. Смертность от их укуса составляет от 40% до 60%, если не обратиться за медпомощью сразу же после происшествия.

Ранее на Бали кошка Мася спасла уральскую семью от ядовитой змеи. Сейчас пушистая героиня восстанавливается после нескольких дней в реанимации.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.