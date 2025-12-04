Спасшая семью на Бали кошка восстанавливается после реанимации

На Бали кошка Мася спасла уральскую семью от ядовитой змеи. Сейчас пушистая героиня восстанавливается после нескольких дней в реанимации, сообщает «ОТВ-Екатеринбург» .

«Ты очень отважная, все хорошо, детка, ты справишься», — сказала кошке ее хозяйка Анна Куликович.

Во время ужина семья услышала отчаянные крики Маси. Выскочив на улицу, уральцы увидели ее всю в крови. Они немедленно доставили питомца в ветеринарную клинику, где врачи обнаружили змеиный укус. Кошке ввели антидот и обработали раны. Позже, уже возле дома, супруги обнаружили опасную змею.

Мася прибилась к уральской семье около года назад. Она редко находилась в доме, предпочитая проводить время на свежем воздухе. Хозяева вспоминают, что раньше она часто приносила в зубах гекконов и другую мелкую живность.

«Здесь любимое домашнее животное, мы ночи не спали, постоянно находились на связи с клиникой, у нас были назначены часы посещений. Могла змея проползти в дом, и тогда могло произойти уже другое несчастье», — добавила Анна.

