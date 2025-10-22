11-классница сорвалась с высоты ради тайного ночного свидания
В Санкт-Петербурге 17-летняя девушка решила сбежать из дома ради свидания с парнем. Она соорудила веревку из простыней, но постельное белье не выдержало — 11-классница сорвалась со второго этажа, сообщает РЕН ТВ.
Родители запрещали паре встречаться. Тогда парень пришел под окна к возлюбленной и стал звать ее. Девушка решила, что можно сбежать.
Она связала простыни и стала спускаться вниз, но сорвалась. Итогом побега стала госпитализация и переломы.
Ранее в Санкт-Петербурге восьмиклассница выпала с четвертого этажа прямо во время урока. Предварительно, 14-летняя девочка неудачно попыталась закрыть окно.
