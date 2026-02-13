11 детей госпитализировали из реабилитационного центра на Алтае из-за инфекции
Фото - © Медиасток.рф
В Алтайском крае несколько детей из реабилитационного центра попали в больницу с признаками вирусной кишечной инфекции, сообщает пресс-служба СК России по Алтайскому краю.
Инцидент произошел 12 февраля в краевом центре для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья в Первомайском районе. Там почувствовали себя плохо и были госпитализированы 11 детей.
В связи с произошедшим следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ (халатность).
На данный момент в рамках расследования назначены судебные экспертизы. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.
Ранее 84 ребенка попали в больницу из-за острой кишечной инфекции в школе Петербурга.
