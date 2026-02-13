сегодня в 11:13

11 детей госпитализировали из реабилитационного центра на Алтае из-за инфекции

В Алтайском крае несколько детей из реабилитационного центра попали в больницу с признаками вирусной кишечной инфекции, сообщает пресс-служба СК России по Алтайскому краю.

Инцидент произошел 12 февраля в краевом центре для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья в Первомайском районе. Там почувствовали себя плохо и были госпитализированы 11 детей.

В связи с произошедшим следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ (халатность).

На данный момент в рамках расследования назначены судебные экспертизы. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Ранее 84 ребенка попали в больницу из-за острой кишечной инфекции в школе Петербурга.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.