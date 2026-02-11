сегодня в 17:13

84 ребенка попали в больницу из-за острой кишечной инфекции в школе Петербурга

В одной из школ Санкт-Петербурга произошла вспышка острой кишечной инфекцией, в результате чего число пострадавших достигло 96 человек, 84 из них — дети, сообщает Telegram-канал «112» .

Предварительно известно, что факты заболевания регистрировались на протяжении недели — с 4 по 11 февраля 2026 года.

В итоге в больницу попали 84 ребенка и 12 взрослых. В настоящий момент все обратившиеся за помощью учащиеся госпитализированы и получают необходимую терапию в больницах города.

Специалисты проводят проверку для установления причин произошедшего.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.