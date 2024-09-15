102-летняя мать Алферовой отравилась в социальном центре для ветеранов в Москве
Mash: мать актрисы Алферовой отравилась в госпитале ветеранов войн и ВС в Москве
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Мать известной российской актрисы Ирины Алферовой числится среди пострадавших после массового отравления в столичном госпитале ветеранов войн и Вооруженных сил РФ, сообщает Mash.
Ранее 30 человек отравились в социально-реабилитационном центре им. Михайлова на Олимпийском проспекте в Москве. У постояльцев центра обнаружили пищевую токсикоинфекцию. Предварительно, причиной отравления стала рыба, которая была на обед.
У 102-летней матери Алферовой медики диагностировали обезвоживание первой степени.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).