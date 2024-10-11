10 украинских дронов ликвидировали в России за ночь
Фото - © РИА Новости
Минувшей ночью в четырех российских регионах сбили 10 беспилотников противника самолетного типа, сообщает пресс-служба министерства обороны РФ.
Их уничтожили с помощью дежурных средств ПВО.
Четыре дрона были перехвачены в Ростовской области, три — в Белгородской области, два — в Брянской области и один — в Курской области.
Таким образом, военные не дали украинцам совершить террористические атаки на территории РФ.
Ранее ВСУ попытались атаковать военный аэродром под Майкопом. Для этого они использовали беспилотники PD-2 производства США. На одном из дронов было 19 кг взрывчатки.