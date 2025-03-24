10-летний ребенок травмировал позвоночник после падения с детской горки в Москве Происшествия 24 марта 2025 13:05 Фото - © Медиасток.рф

10-летний ребенок сильно травмировал поясницу и позвоночник. Он неудачно облокотился на ограждение детской горки на улице Братеевской в Москве, сообщает «МК: срочные новости».

Инцидент произошел 23 марта. Ограждение не выдержало массу 10-летнего ребенка. Он упал на асфальт. Ребенка увезли в больницу. Родители собираются жаловаться в правоохранительные органы. Ранее ребенок упал в канализационный колодец в Хабаровске. После этого он умер.