10 лет тюрьмы получил мужчина, задушивший мать шнуром от утюга в Люберцах

27-летнего мужчину приговорили к 10 годам колонии строгого режима за убийство матери. Он нанес женщине удары кухонным молотком, а потом задушил с помощью шнура от электрического утюга, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

Следователи собрали достаточно доказательств для обвинения мужчины по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Трагедия произошла 9 января этого года в квартире в городе Люберцы.

Между матерью и сыном произошел конфликт. Женщину не устраивало, что он не работает, живет на ее попечении. Скандал перерос в нападение. Сын нанес матери удары кухонным молотком, а затем задушил шнуром от утюга.

Суд вынес приговор — 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Ранее в Московской области задержали родителей, которые 5 лет назад жестоко убили своего годовалого сына, так как мальчик мешал им жить. Убийство произошло в Крымске Краснодарского края летом 2020 года.