Зурабишвили заявила, что не хочет становиться новой Тихановской или Гонсалесом

Полномочия действующего президента Грузии Саломе Зурабишвили истекают 29 декабря. Тем не менее она отказалась уходить в отставку и покидать Грузию, заявив, что не хочет быть похожей на Светлану Тихановскую и Эдмундо Гонсалеса, сообщает РБК .

14 декабря кандидат «Грузинской мечты» Михаил Кавелашвили был выбран президентом Грузии. Зурабишвили в день выборов устроила провокацию, демонстративно пройдясь перед зданием парламента в Тбилиси. Она также заявила, что не собирается покидать свой пост по истечении срока полномочий.

Также Зурабишвили отметила, что не собирается покидать Грузию и становиться политиком в изгнании. Она привела в пример Тихановскую, которая была кандидатом в президенты Белоруссии. Оппозиционерка набрала 10,1%, после чего в стране начались массовые беспорядки. Против Тихановской возбудили уголовное дело, она покинула страну.

Зурабишвили также напомнила про Эдмундо Гонсалеса. Он был кандидатом оппозиционных сил на выборах президента Венесуэлы, после проигрыша покинул страну.

Зурабишвили отметила, что не хочет быть похоже на Тихановскую и Гонсалеса. Она призвала поддержать ее в борьбе с действующим правительством Грузии.