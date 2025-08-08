Золотой самолет приземлился в аэропорту Казани, на борту важный гость

сегодня в 12:55

Король Малайзии султан Ибрагим прибыл в Казань на золотом самолете

На опубликованных кадрах видно, как золотой самолет прибывает в казанский аэропорт. Затем с трапа малазийского лидера встречают и угощают чак-чаком и другими национальными блюдами.

«Рәхим итегез!» — написала Галимова в своем Telegram-канале.

Она подчеркнула, что в аэропорту верховного правителя Малайзии встретил глава республики Рустам Минниханов.

Галимова добавила, что это первый официальный визит султана Ибрагима в РФ. Король Малайзии принял решение посетить не только российскую столицу, но и Казань.

6 августа верховный правитель Малайзии султан Ибрагим прибыл в Москву в рамках первого официального визита в Россию. Президент РФ Владимир Путин провел встречу с малазийским лидером.