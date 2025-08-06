Верховный правитель Малайзии султан Ибрагим приехал в Кремль
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На встречу с президентом РФ в среду в Кремль приехал Верховный правитель Малайзии султан Ибрагим, сообщает пресс-служба Кремля.
У Владимира Путина запланированы переговоры с Верховным правителем Малайзии.
Лидеры двух стран планируют обсудить дальнейшее развитие российско-малайзийских отношений, а также международные и региональные вопросы.
Ранее президент РФ принял в Кремле спецпосланника президента США Дональда Трампа Стивена Уиткоффа. Встреча продлилась около 3 часов.