Верховный правитель Малайзии султан Ибрагим приехал в Кремль

Политика

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На встречу с президентом РФ в среду в Кремль приехал Верховный правитель Малайзии султан Ибрагим, сообщает пресс-служба Кремля.

У Владимира Путина запланированы переговоры с Верховным правителем Малайзии.

Лидеры двух стран планируют обсудить дальнейшее развитие российско-малайзийских отношений, а также международные и региональные вопросы.

Ранее президент РФ принял в Кремле спецпосланника президента США Дональда Трампа Стивена Уиткоффа. Встреча продлилась около 3 часов.