Зиновьев: Сеул серьезно воспринял предупреждение РФ о передаче оружия Украине

Посол РФ в Республике Корея Георгий Зиновьев заявил, что власти страны еще не начали предпринимать практические шаги и передавать летальные вооружения Украине, сообщает газета «Известия» .

До этого некоторые политики Южной Кореи говорили о том, что Сеул может передумать и начать поставлять Украине летальные вооружения. Однако фактически это сделано не было.

Зиновьев добавил, что многие жители Южной Кореи выступают против продажи оружия Украине. Властям страны необходимо считаться с таким фактором.

«Наши южнокорейские коллеги, безусловно, знают о российской позиции по данному вопросу и серьезно восприняли предупреждения, прозвучавшие в том числе на высшем уровне», — заявил посол.

В ноябре 2024 года замминистра иностранных дел России Андрей Руденко сказал, что РФ будет реагировать «нужными способами», если Сеул начнет передавать вооружения Киеву.

Ранее Россия передала Южной Корее насильника, который находился в международном розыске.