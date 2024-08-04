Журналисты рассказали о настроении в Киеве после обмена заключенными

Украина опасается секретных переговоров США и России после успешного обмена заключенными, пишет ТАСС со ссылкой на газету The Washington Post.

«В Киеве уже давно опасаются, что Соединенные Штаты могут начать с Россией секретные переговоры об урегулировании на Украине», — указано в публикации американского издания.

Тревога киевских политиков возникла на фоне «многомесячных кропотливых и сложных дипломатических переговоров между Москвой и Вашингтоном», результатом которых стал беспрецедентный обмен заключенными, пишут авторы статьи.

Ранее в Турции прошел обмен заключенными между Москвой и Вашингтоном. В Россию вернулись восемь человек.