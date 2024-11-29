Журналистку Становую* и «Радио Сахаров»* признали иностранными агентами

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Министерство юстиции России расширило перечень лиц, включенных в реестр иностранных агентов. В него вошли журналистка Татьяна Становая*, проект «Радио Сахаров»* и исследовательский центр «Сова»*, сообщается на сайте ведомства.

22 ноября Минюст признал иностранным агентом бывшего депутата Госдумы Олега Шеина*. Вместе с ним в перечень внесли петербургского политика Вадима Ваганова*.

В тот же день из списка иноагентов исключили ООО «Альтаир 2021» из-за ликвидации организации.

До этого в России признали нежелательной организацией украинский Центр информации о правах человека**, также известный как «Центр прав человека ЗМИНА»**.

*Признан иностранным агентом по решению Минюста РФ

**Организация, деятельность которой признана нежелательной в России по решению Минюста РФ