Украинский Центр информации о правах человека* признан нежелательным в России

сегодня в 17:53

Украинский Центр информации о правах человека*, также известный как «Центр прав человека ЗМИНА»*, внесен в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ. Соответствующее решение приняло Министерство юстиции России, сообщается на сайте ведомства.

Ранее нежелательной в России признали американскую «Организацию молодых президентов»*.

Между тем комик Данила Поперечный** подал жалобу на отказ исключить его из перечня иностранных агентов. Соответствующий статус он получил 14 июля 2024 года. Сам юморист эмигрировал из России.



*Организация, деятельность которой признана нежелательной в России по решению Минюста РФ

**Лицо, выполняющее функции иноагента в России