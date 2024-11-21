Украинский Центр информации о правах человека* признан нежелательным в России
Минюст РФ признал нежелательным украинский Центр информации о правах человека*
Украинский Центр информации о правах человека*, также известный как «Центр прав человека ЗМИНА»*, внесен в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ. Соответствующее решение приняло Министерство юстиции России, сообщается на сайте ведомства.
Ранее нежелательной в России признали американскую «Организацию молодых президентов»*.
Между тем комик Данила Поперечный** подал жалобу на отказ исключить его из перечня иностранных агентов. Соответствующий статус он получил 14 июля 2024 года. Сам юморист эмигрировал из России.
*Организация, деятельность которой признана нежелательной в России по решению Минюста РФ
**Лицо, выполняющее функции иноагента в России