сегодня в 14:30

По словам журналистки и экс-сотрудницы Государственного департамента США Саши Ингбер, Штаты обладают аппаратом, который может провоцировать возникновение «гаванского синдрома». Утверждается, что это оружие было конфисковано спецназом, сообщает «Царьград» .

Ингбер заявляет о наличии у американских властей технологий, способных спровоцировать появление симптомов, известных как «гаванский синдром».

«У правительства США имеется устройство, которое, как считается, вызывает „гаванский синдром“. Несколько месяцев назад США заполучили оружие», — написала она на платформе Substack.

Согласно ее сведениям, данный аппарат был захвачен американскими силами специального назначения в ходе некой операции.

В 2021 году глава службы внешней разведки России Сергей Нарышкин прокомментировал сообщения о так называемом «гаванском синдроме», на который жаловались американские дипломаты и работники посольства США на Кубе. Также эту новость в 2025 году высмеяла официальный представитель МИД России Мария Захарова.

