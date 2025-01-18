Захарова высмеяла доклад США о гаванском синдроме на Кубе

За 10 дней до смены власти в США Национальный совет по разведке обнародовал сенсационное исследование о причинах головокружений и шума в ушах у американских дипломатов на Кубе и по всему миру. Причиной названо «загадочное оружие», сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она уточнила, что сейчас «смешно и странно вновь поднимать этот вопрос». Ранее специалисты уже исследовали так называемый гаванский синдром и сделали выводы, что дипломаты страдали из-за сверчков (Anurogryllus Celerinictus), также была и версия со стрессами и похмельем. Сейчас они признаются несостоятельными.

«И вновь главной причиной головной боли у американских дипломатов стало „загадочное оружие, использованное иностранным противником“», — отметила Захарова в своем Telegram-канале.

По ее словам, в документе говорится, что независимые эксперты, изучив дело, предположили, что причиной боли стало энергетическое оружие, которое может «использовать импульсную электромагнитную энергию, особенно в радиочастотном диапазоне».