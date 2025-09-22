Журналист рассказал, как народ Украины может спасти свою страну
Журналист Константин Придыбайло заявил, что единственным шансом на выживание для народа Украины остается донести до Киева необходимость переговоров.
«Причем договариваться по результатам на земле, а не так, что „мы хотим границы 1991 года“. Взять карту и посмотреть — это было по-пацански. Но пацанов там нет», — высказался журналист в эфире радио Sputnik.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев намерен в первую очередь экспортировать морские дроны. Концепция будет готова к началу октября, сейчас, по его словам, у страны достаточно производственных мощностей и запасов для пополнения вооружения на экспорт.
Он также упомянул потенциал экспорта украинских морских беспилотников, подчеркнув, что Украина обладает возможностями выпускать их в избыточном количестве, намного превышающем внутренние потребности.
Выручка, полученная от реализации данного вида вооружения, будет направлена на финансирование производства остро необходимых фронту дронов, заключил Зеленский.
