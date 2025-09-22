Журналист Константин Придыбайло заявил, что единственным шансом на выживание для народа Украины остается донести до Киева необходимость переговоров.

«Причем договариваться по результатам на земле, а не так, что „мы хотим границы 1991 года“. Взять карту и посмотреть — это было по-пацански. Но пацанов там нет», — высказался журналист в эфире радио Sputnik.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев намерен в первую очередь экспортировать морские дроны. Концепция будет готова к началу октября, сейчас, по его словам, у страны достаточно производственных мощностей и запасов для пополнения вооружения на экспорт.

Он также упомянул потенциал экспорта украинских морских беспилотников, подчеркнув, что Украина обладает возможностями выпускать их в избыточном количестве, намного превышающем внутренние потребности.

Выручка, полученная от реализации данного вида вооружения, будет направлена на финансирование производства остро необходимых фронту дронов, заключил Зеленский.

