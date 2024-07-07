Журналист Марлоу: дефолт станет для Украины настоящей катастрофой

Telegraph: последствия дефолта для Украины могут быть катастрофическими

Журналист Бен Марлоу отметил, что Украина может объявить о дефолте в августе, что грозит для нее настоящей катастрофой, сообщает РЕН ТВ .

В статье для Telegraph журналист рассказал, что Украина пытается договориться с кредиторами, потому что мораторий на выплату процентов по займам прекрати существование в начале следующего месяца. Он длился два года.

«Если сделку не удастся заключить до истечения установленного срока, последствия могут быть катастрофическими», — добавил он.

По словам журналиста, из-за дефолта у Украины могут возникнуть серьезные последствия в политической сфере.

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