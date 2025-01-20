Журналист Юнашев: возможная встреча Путина и Трампа состоится не раньше марта

Журналист кремлевского пула Александр Юнашев заявил, что встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Тампа состоится не раньше марта. До этого избранный глава США должен совершить свой первый официальный визит.

Более того, по словам Юнашева, перед личной встречей Путин и Трамп должны провести телефонный разговор. После этого, возможно, будут даны указания о подготовке личной встречи. Источники журналиста в администрации президента отмечают, что СМИ пока могут говорить только на тему телефонного разговора.

«Западные СМИ сегодня написали, что Трамп поручил организовать звонок в течение нескольких дней после инаугурации. Но до личной встречи Путина и Трампа на самом деле далеко, уверяют мои источники», — написал Юнашев в Telegram-канале.

Также перед встречей с российским главой Трамп должен нанести свой первый официальный визит. На данный момент предполагается, что президент США отправится в Китай. Только после этого можно говорить о «супервстрече». При этом журналист не уверен, что она состоится зимой.

Ранее профессор политологии испанского Университета Кастилии — Ла-Манчи Карлос Гонсалес-Вилья заявил, что возвращение Трампа в Белый дом положительно повлияет на контакты Вашингтона и Москвы. В том числе изменится и внешняя политика США.