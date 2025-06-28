Журналист Боуз раскритиковал Зеленского после слов об усилении давления на РФ
Ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети Х высказался по поводу недавно сделанного заявления президента Украины Владимира Зеленского. Политик сказал, что нужно усилить давление на РФ, сообщает РИА Новости.
Боуз считает, что Зеленскому и Украине нужно перестать говорить с самими собой. Необходимо начать разговаривать с русскими.
«Спросите разрешения у своего руководства в Европе», — написал ирландский журналист.
Зеленский в вечернем обращении отметил, что якобы Запад принял решение и дальше давить на РФ с помощью санкций.
Ранее на саммите ЕС страны экономического блока не смогли договориться о введении 18-го пакета ограничений против России. Окончательное вето наложил премьер Словакии Роберт Фицо.