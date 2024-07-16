Журналист Боуз: лидеры ЕС и США испугались заявлений о переговорах по Украине

Ирландский журналист Чей Боуз отметил, что заявление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о том, что Дональд Трамп в случае победы на выборах в США сразу выступит за мирное урегулирование конфликта на Украине — это плохая новость для лидеров Запада, сообщает РИА Новости.

«Еще более ужасающие новости для клики (ЕС и США — ред.), которая в настоящее время использует катастрофу на Украине, чтобы отвлечь от своих внутренних провалов», — сообщил он.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан направил лидерам стран ЕС предложения об урегулировании украинского конфликта по итогам своей миссии на Украину, в РФ и США.

Как сообщил политический советник премьер-министра Венгрии Балаж Орбан, в предложениях представлена реалистичная оценка ситуации.