Жители Рима провели шествие против планов ЕС по вооружению

В Риме активисты оппозиционной партии «Движение 5 звезд» (Д5З) организовали массовый протест, выступая против инициатив Евросоюза по перевооружению. Участники не только прошли маршем по улицам итальянской столицы, но и собрались на митинг, чтобы выразить несогласие с военной политикой Брюсселя, пишет РИА Новости .

Представители Д5З выразили несогласие с планами Евросоюза потратить 800 млрд евро на перевооружения. Они требовали отменить инициативу и перенаправить вышеуказанную сумму на развитие здравоохранения и образования.

В манифестации поучаствовали несколько десятков тысяч человек, которые собрались на площади Виктора Эммануила II неподалеку от центрального вокзала Термини и базилики Санта-Мария-Маджоре, затем двинулись в сторону к улице Виа-дей-Фори-Империали (Императорских форумов) неподалеку от Колизея.

Активисты несли плакаты с «Нет перевооружению» и «Хватит денег на оружие».

Ранее сообщалось, что Евросоюзу потребуется более 10 лет, чтобы перевооружиться.