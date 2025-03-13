Bloomberg спрогнозировал точный срок, который нужен ЕС для перевооружения

Европейские страны НАТО потратят более 10 лет на развитие оборонных возможностей

Аналитики Bloomberg Intelligence полагают, что развитие оборонного потенциала европейских членов НАТО займет более 10 лет. Финансовые вложения в укрепление региональной безопасности оцениваются в диапазоне от 340 до 720 миллиардов долларов, пишет РБК .

Эксперты выражают сомнения в способности европейской оборонной индустрии полностью обеспечить амбициозную стратегию перевооружения. Масштабная модернизация военно-промышленного комплекса Европы потребует многолетних усилий и значительных инвестиций.

Согласно недавнему анализу Bloomberg Intelligence, амбициозные планы Европы по наращиванию военного потенциала столкнутся с серьезными препятствиями. Существующие проблемы с задержками поставок и дефицит квалифицированных кадров, вероятно, помешают европейской оборонной индустрии реализовать намеченную стратегию перевооружения.

В марте 2025 года глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила масштабный проект по модернизации вооруженных сил Европы с бюджетом в 800 миллиардов евро. Для сравнения, в предыдущем году совокупные оборонные расходы стран ЕС составили лишь 326 миллиардов евро. Согласно этой инициативе, государства-участники планируют довести свои ежегодные военные ассигнования до примерно 3,5% ВВП, что означает рост на 1,5 процентных пункта. Европейская обороноспособность находится под угрозой из-за возможного сокращения американской поддержки.

Как отмечает The Economist, военная промышленность Европы развивается недостаточными темпами для заполнения критических пробелов, которые могут возникнуть при снижении помощи США. Bloomberg ранее предупреждал, что без американской поддержки система безопасности континента может дестабилизироваться в течение нескольких недель.