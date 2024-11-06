Жители Пуэрто-Рико высказались на референдуме по присоединению к США

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Более половины жителей Пуэрто-Рико проголосовали за вступление в США

Более половины жителей островного государства Пуэрто-Рико в Карибском море на прошедшем референдуме проголосовали за вступление в США, сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

Более 56% проголосовавших высказали предпочтение идее создания 51-го штата. Треть пришедших на избирательные участки посчитали, что необходимо добиваться полной независимости государства. Еще 12% островитян устраивает существующий статус.

Остров управляется США с 1898 года после испано-американской войны. Его жители являются гражданами США, но лишены избирательных прав.

Состоявшие ранее подобные референдумы в 1967, 1993, 1998, 2012, 2017 и 2020 годах были признаны нелегитимными из-за невысокой явки.