Жители Пуэрто-Рико высказались на референдуме по присоединению к США
Более половины жителей Пуэрто-Рико проголосовали за вступление в США
Более половины жителей островного государства Пуэрто-Рико в Карибском море на прошедшем референдуме проголосовали за вступление в США, сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.
Более 56% проголосовавших высказали предпочтение идее создания 51-го штата. Треть пришедших на избирательные участки посчитали, что необходимо добиваться полной независимости государства. Еще 12% островитян устраивает существующий статус.
Остров управляется США с 1898 года после испано-американской войны. Его жители являются гражданами США, но лишены избирательных прав.
Состоявшие ранее подобные референдумы в 1967, 1993, 1998, 2012, 2017 и 2020 годах были признаны нелегитимными из-за невысокой явки.