Жители Кривого Рога из-за отключений электричества перекрыли дорогу

По данным издания «Страна.ua», акция длится уже более трех часов. Одна из участниц заявила журналистам, что в ее квартире не было света 40 часов подряд.

«Сидели 40 часов без света, включили на час и снова выключили на девять [часов]». Один из протестующих вышел с плакатом «Без света нет обучения», — сказала женщина.

На место акции приехал автомобиль энергокомпании ДТЭК, но он развернулся и уехал, не вступив в переговоры с людьми.

24 января в Днепропетровской области, как и в других регионах, были введены экстренные отключения электроэнергии. Ранее, 16 января, первый вице-премьер и министр энергетики Украины Денис Шмыгаль объявил о введении режима чрезвычайной ситуации в энергетике по всей стране.

Президент Владимир Зеленский называл текущую зиму «самой холодной и темной» с начала полномасштабных боевых действий. По его словам, поврежденная ударами энергосистема может покрывать лишь около 60% потребностей в электричестве.

