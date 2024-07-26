«Ждут лучшего»: в штабе Трампа ответили на претензии Харрис о дебатах

Ранее вице-президент Камала Харрис выразила сомнение в готовности американского экс-президента Доналда Трампа участвовать в предстоящей дискуссии.

«Общие детали дебатов нельзя окончательно согласовать, пока демократы не утвердят своего кандидата», — парировали заявление демократки Харрис в республиканском штабе Трампа.

Политконсультанты экс-президента США отметили, что демократы «ждут кого-то лучше», чем Харрис, дату утверждения которой в качестве претендента на главу Белого дома до сих пор не назначили.