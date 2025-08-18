Политолог Мезюхо: Макрон себя дискредитировал в ситуации с Украиной

Глава Крымской региональной общественной организации «Центр политического просвещения» Иван Мезюхо заявил, что высказывания президента Франции Эммануэля Макрона о ситуации с Украиной дискредитируют его и говорят о «жажде крови» — желании получить территориальные и политические выгоды, сообщает Общественное Телевидение России .

17 августа Макрон заявил, что Украина может признать факт утраты территорий вследствие мирного договора, но это будет «очень серьезной уступкой».

«На мой взгляд, Эммануэль Макрон пытается соорудить какой-то двойственный конструкт, при котором, допустим, Украина бы фактически соглашалась на отказ от каких-то территорий, но юридически ничего не закрепляла», — оценил слова французского лидера Мезюхо.

По его словам, после следующей встречи европейской группы в поддержку Зеленского в Овальном кабинете Макрон может серьезно изменить позицию. На ней ЕС и Великобритания получат серьезный вызов со стороны Дональда Трампа.