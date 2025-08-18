«Жажда крови»: политолог оценил высказывания Макрона об Украине
Глава Крымской региональной общественной организации «Центр политического просвещения» Иван Мезюхо заявил, что высказывания президента Франции Эммануэля Макрона о ситуации с Украиной дискредитируют его и говорят о «жажде крови» — желании получить территориальные и политические выгоды, сообщает Общественное Телевидение России.
17 августа Макрон заявил, что Украина может признать факт утраты территорий вследствие мирного договора, но это будет «очень серьезной уступкой».
«На мой взгляд, Эммануэль Макрон пытается соорудить какой-то двойственный конструкт, при котором, допустим, Украина бы фактически соглашалась на отказ от каких-то территорий, но юридически ничего не закрепляла», — оценил слова французского лидера Мезюхо.
По его словам, после следующей встречи европейской группы в поддержку Зеленского в Овальном кабинете Макрон может серьезно изменить позицию. На ней ЕС и Великобритания получат серьезный вызов со стороны Дональда Трампа.